Dakar, 12 jan (APS) – Une forte reprise des prix des huiles végétales a fait grimper l’indice des prix des produits alimentaires de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à son niveau le plus élevé depuis cinq ans, a souligné l’agence onusienne dans une étude.



‘’Les prix des produits alimentaires ont augmenté en décembre, pour le troisième mois consécutif, alors qu’une forte reprise des prix des huiles végétales a fait grimper l’indice de la FAO des prix des produits alimentaires à son niveau le plus élevé des cinq dernières années’’, a indiqué la FAO dans cette étude récemment publiée dans la capitale italienne.



L’indice de la FAO des prix des produits alimentaires a atteint en moyenne 181,7 points en décembre, soit une hausse de 2,5 % depuis novembre, niveau le plus élevé depuis décembre 2014, indique le rapport consulté par l’APS.





Pour l’ensemble de l’année 2019, l’indice, indiquant les variations mensuelles des prix internationaux des produits alimentaires, a atteint en moyenne 171,5 points, soit environ 1, 8 % de plus qu’en 2018 et toutefois 25 % de moins que son taux record de 2011, note-on de même source.





Par ailleurs, l’indice de la FAO des prix des produits alimentaires a augmenté de 9,4 % depuis novembre, soit une hausse pour le sixième mois consécutif.





La dernière hausse a une fois de plus été guidée par les prix de l’huile de palme, encouragée à la fois par une forte demande, surtout dans le secteur des biocarburants, et par l’inquiétude face à la contraction des approvisionnements, relève la FAO.





