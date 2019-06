Dakar, 6 juin (APS) - La gestion budgétaire s’est traduite par une exécution soutenue des dépenses publiques et une hausse modérée des ressources au terme des quatre premiers mois de 2019, selon la Direction de prévision et des études économiques (DPEE).

"En effet, les ressources et dons mobilisés à fin avril 2019 sont évalués à 719,8 milliards contre 673,1 milliards un an auparavant, soit une hausse de 6,9% qui reflète l’augmentation des recettes budgétaires, partiellement contrebalancée par le repli des dons", souligne la DPEE dans le point mensuel de conjoncture de mai, publié au plus tard 30 jours après la fin du mois étudié

’’S’agissant des dépenses, elles sont évaluées à 1220 milliards à fin avril 2019, se renforçant de 26,3% par rapport à la même période un an auparavant. Au total, le solde budgétaire, dons compris, est évalué en déficit de 500,2 milliards à fin avril 2019 contre un déficit de 292,8 milliards un an plus tôt", selon le document consulté par l’APS.