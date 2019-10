Dakar, 10 oct (APS) – Le camp Dial Diop de Dakar abrite, vendredi à partir de 9 heures, une cérémonie d’hommage et de levée du corps du capitaine El Hadji Moussa Thiam, décédé suite à des blessures subies lors du crash d’un hélicoptère de l’armée sénégalaise en République Centrafricaine, a appris l’APS.



Le capitaine avait subi de graves blessures consécutives à cet accident d’hélicoptère qui avait, le 27 septembre dernier, causé la mort de trois soldats sénégalais engagés dans une opération de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).



La cérémonie sera présidée par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a précisé la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) dans un communiqué.



Le capitaine El Hadji Moussa Thiam de l’armée de l’air, faisait partie du quatrième détachement sénégalais d’hélicoptères prenant part au soutien à la paix en RCA.



C’est à Bouar, à l’ouest de ce pays que le crash a eu lieu, à l’atterrissage de l’appareil. L’adjudant-chef Malick Coly, le sergent-chef Ndiaw Coulibaly et le capitaine Gorgui Foune avaient péri sur le coup.



Ils ont tous été élevés à titre posthume au rang de chevalier dans l’Ordre national du lion par le chef de l’Etat Macky Sall, vendredi dernier.



MK/AKS