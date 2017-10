Dakar ,19 oct (APS) – La région de Kédougou célébrera, mercredi 15 novembre, la huitième édition de la journée du fonio, selon un communiqué reçu à l’APS.



La journée sera axée autour du thème : "Le fonio, un levier pour le développement de l’initiative entrepreneuriale".







A cette occasion se tiendra également l’assemblée générale de la plateforme d’innovation "Fonio précuit".



Selon la même source, la célébration de la journée du fonio sera d’une part un fort moment d’information et de sensibilisation sur les avantages et les bienfaits alimentaires et nutritionnels et d’autre part les opportunités de création d’entreprises.