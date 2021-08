Sangalkam, 22 août (APS) – Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Oumar Guèye, a exhorté, samedi, à Sangalkam (département de Rufisque), les collectivités territoriales à apporter leur soutien aux populations impactées par les inondations.



‘’Nous avons vu les efforts du chef de l’Etat pour secourir les sinistrés et nous devons tous nous engager. C’est pourquoi nous exhortons, les maires, les présidents de Conseil départemental, ainsi que les élus à aider les sinistrés’’, a-t-il indiqué.



M. Guèye, également maire de Sangalkam, remettait du matériel de pompage dans le cadre de la lutte contre les inondations nées des fortes pluies tombées ces derniers jours à Dakar et dans d’autres localités du Sénégal.



Il a notammant mis à la disposition des populations de la commune qu’il administre, cinq motopompes capables d’évacuer 80 mètres cube à l’heure et 10 électropompes pour intervenir dans les concessions.



Il en a profité pour inviter les usagers à une gestion utile et efficace de ces équipements appartenant à toute la commune de Sangalkam.



Oumar Guèye a également demandé aux autorités locales d’utiliser ce matériel d’évacuation des eaux partout, où l’urgence se fera sentir.



Le gouvernement a déclenché samedi le Plan national d’ organisation des secours (ORSEC) pour lutter contre les inondations dont beaucoup de quartiers de la région de Dakar sont victimes à la suite de fortes pluies enregsitrées cette semaine.





