Dakar, 7 avr (APS) - Le chef de l’Etat a rappelé mercredi en Conseil des ministres, les orientations et décisions annoncées dans de son Message à la Nation le 03 avril 2021, relatives à l’emploi des jeunes.

’’Le chef de l’Etat rappelle au Conseil, les orientations et décisions annoncées, lors de son Message à la Nation le 03 avril 2021, relatives à l’emploi des jeunes, notamment la mobilisation, à partir de mai 2021, de 80 milliards de FCFA pour le recrutement de 65000 jeunes qui vont servir dans divers secteurs (éducation, sécurité, nettoiement, environnement et cadre de vie, culture urbaine, tourisme, …)’’, souligne le communiqué du Conseil des ministres.

Le document ajoute qu’à cet égard, Macky Sall, ‘’après un large échange avec les membres du Conseil sur les questions de jeunesse et d’emploi, réaffirme sa forte volonté de territorialiser l’emploi des jeunes au niveau des collectivités territoriales’’.

Il a demandé également au gouvernement, ‘’une parfaite préparation du Conseil Présidentiel sur l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes, prévu le jeudi 22 avril 2021 au CICAD’’.

Le chef de l’Etat a abordé la question liée à la relance économique à travers l’amélioration soutenue de l’environnement des affaires, ‘’appréciant positivement le taux de croissance actualisé à 1,9% en 2020 dans un contexte international de récession dû à la pandémie Covid-19’’.

Il a invité le gouvernement à ‘’asseoir de manière dynamique la relance de l’économie nationale, conformément aux orientations du Programme d’Action Prioritaire PAP2A, dans une perspective d’intensification des projets de formation professionnelle, de promotion de l’entreprenariat et de création d’emplois’’.

Selon le communiqué, le président de la République a demandé, dès lors, au gouvernement ‘’d’accentuer les efforts budgétaires et les réformes sectorielles, d’optimiser les projets et financements de la coopération internationale, ainsi que les partenariats avec le secteur privé national et international’’.

Le chef de l’Etat a souligné, à ce sujet, ‘’la nécessité d’accorder une attention prioritaire à l’amélioration de l’environnement des affaires et à l’attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE)’’.

OID/ASB