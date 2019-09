Dakar, 4 sept (APS) - La Maison de la culture Douta Seck abrite samedi 21 septembre une journée d’hommage aux anciens militants de And Jëf-XAREBI/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (AJ-MRDN), annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Cette journée d’hommage prévue à partir de 9 heures, sera rythmée ’’par une conférence, une cérémonie d’hommage aux disparus, une exposition et une animation culturelle’’, souligne le texte.

Selon le communiqué, ’’les anciens militants de AJ-XAREBI/MRDN ont en partage une histoire révolutionnaire de la gauche maoïste (…), une grande épopée autour des idéaux de démocratie, de solidarité et de justice sociale, au service du peuple sénégalais et des peuples d’Afrique et du monde.’’

Cette journée d’hommage qui s’inscrit "dans une dynamique de retrouvailles fraternelles et de solidarité" sera l’occasion de ’’rafraîchir la mémoire du mouvement de la nouvelle gauche sénégalaise’’, ajoute le texte.