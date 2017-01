Malem Hodar, 26 jan (Kaffrine) – Le bilan provisoire de l’accident de circulation ayant impliqué jeudi un camion-citerne et un minicar de transport en commun, près du village de Mbadianène (Malem Hodar), s’élève à 16 morts et 18 blessés, a appris l’APS de source hospitalière.

’’Toutes ces victimes ont été reçues à l’hôpital régional de Kaffrine", a confié à l’APS un médecin ayant requis l’anonymat, relevant que le bilan s’est alourdi au fur et à mesure.

Une collision entre un camion-citerne malien en partance sur Dakar et un minicar transportant des commerçants est survenue au marché hebdomadaire de Missirah, vers 10 heures, entre les villages de Mbadianéne et Missira dans la commune de Sagna, département de Malem Hodar.

Le minicar de transport en commun avait quitté un peu plus tôt le village de Mbentincki, situé à un kilomètre de la commune de Sagna.

Il transportait notamment des commerçants qui ont embarqué en cours de route pour le marché hebdomadaire de Missirah.

"Sur le coup, 11 corps ont été récupérés et 23 blessés dont 9 dans un état grave ont pu être secourus et évacués à l’hôpital régional de Kaffrine par des éléments du centre de secours des sapeurs-pompiers de Kaffrine", a indiqué à l’APS, le commandant dudit centre, le major Etienne Ndiaye.

Quatre ambulances des districts sanitaires de la région de Kaffrine ont été affrétées pour prendre part aux secours des victimes vers l’hôpital régional de Kaffrine dans une ambiance empreinte d’émotion, a-t-on rapporté.

Des professionnels de la santé, des forces de sécurité, ont participé aux secours.

Le gouverneur de la région, Guedj Diouf, accompagné d’autorités régionales et d’élus locaux, est venu s’enquérir de la situation et de l’organisation des secours.