Kaffrine, 18 juin (APS) – Le journaliste et prêcheur Maodo Malick Faye a plaidé, samedi à Kaffrine, pour une participation des femmes à la gestion de la cité, ainsi que pour leur accès aux instances de prise de décision.

‘’Aujourd’hui, les femmes représentent plus de 50% de la population sénégalaise. Le rôle de la femme, ce n’est pas de rester à la maison et croiser les bras. Elle doit participer à la gestion de la cité’’, a-t-il déclaré, en animant une conférence religieuse.

Cette manifestation, initiée par les Amazones de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) de Kaffrine et placée sous le thème ’’femme politique, citoyenneté et religion, a regroupé des chefs religieux, des responsables politiques et de nombreuses femmes de la région de Kaffrine.

’’Il faut une participation effective des femmes à

la vie politique. ‘’Les femmes doivent aujourd’hui avoir accès aux postes de leadership politique et aux ressources de l’Etat. Les hommes doivent prendre compte des intérêts des femmes’’, a encore souhaité le journaliste de la radio sud FM.

Selon lui, la femme a le droit et le devoir de participer à

la gestion de sa cité comme le font les hommes. ‘’Les structures doivent être inclusive et démocratique. Il faut une égalité du genre en politique’’, a-t-il ajouté.

‘’Les amazones de l’APR de Kaffrine visent la participation

effective des femmes à la vie politique’’, a dit la présidente de cette association, Khady Diouf.

‘’Nous mettons à la disposition de nos membres une plateforme qui fournit des ressources, de l’expertise, favorise le dialogue, la création de connaissances et le partage d’expériences entre les femmes politiques’’, a-t-elle ajouté.