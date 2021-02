Kaffrine, 15 fév (APS) - Le Conseil départemental de Kaffrine a inauguré une pharmacie régionale d’approvisionnement prête à recevoir plus d’une quinzaine de congélateurs pour vaccins octroyés par le ministère de la Santé, a constaté l’APS.



’’Le ministère de la Santé nous a appuyé avec une quinzaine de frigos, pour la conservation des vaccins, pas seulement ceux de la Covid-19 mais aussi de la rougeole ou encore de la fièvre jaune ou dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV)’’, a dit le président du Conseil départemental, Adama Diouf.



Il s’exprimait, samedi, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la pharmacie régionale d’approvisionnement construite par le Conseil départemental à hauteur de 10 millions de francs Cfa.



’’Cela fait un an que le chantier est terminé (…) et cette pharmacie va permettre de conserver les médicaments et les vaccins. Je pense que nous avons gagné le pari d’une carte sanitaire rénovée résiliente au bénéfice des populations’’, a –t-il salué.



Pour le budget 2021, il a annoncé un programme d’investissement global de 235 millions de FCFA.



’’En 2020, nous avons mobilisé 47millions pour la santé. Cette année, nous allons vers 57 millions de fcfa’’, a précisé M. Diouf.

Le Sénégal a débloqué 2,2 milliards de francs CFA pour l’acquisition de 200.000 doses de vaccin contre le Covid-19 auprès du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm.