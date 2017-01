Kaffrine, 26 jan (APS) - Le gouverneur de Kaffrine (centre), Guedj Diouf, a appelé jeudi à rouler moins vite sur les routes et à faire preuve de plus de prudence, déplorant la violence de l’accident survenu le même jour à hauteur du village de Mbadianène (Malem Hodar).

Une collision entre un camion-citerne malien en partance sur Dakar et un minicar transportant des commerçants est survenue au marché hebdomadaire de Missirah, jeudi, vers 10 heures, entre les villages de Mbadianène et Missirah dans la commune de Sagna, département de Malem Hodar.

Le bilan provisoire de cet accident ayant impliqué un camion-citerne et un minicar de transport en commun, s’élève à 16 morts et 18 blessés, selon une source hospitalière.

S’adressant à des journalistes après s’être rendu sur les lieux de l’accident et au chevet des blessés évacués à l’hôpital régional de Kaffrine, le gouverneur de Kaffrine a salué la promptitude avec laquelle gendarmes et sapeurs-pompiers sont venus au secours des victimes.

Il s’est également réjoui de l’appui des populations locales qui ont contribué à faciliter le travail des sapeurs-pompiers et forces de sécurité.

Selon le récit du gouverneur, la violence du choc à l’origine de cet accident "a poussé les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les médecins et les bonnes volontés à conjuguer leurs efforts pour aider à extirper les blessés et les corps sans vie dans un amas de ferrailles afin de les évacuer à l’hôpital".