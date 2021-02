Kaffrine, 25 fév (APS) - Plusieurs autorités de la région de Kaffrine ont pris, jeudi, leur première dose du vaccin anti-Covid-19 et parmi elles le gouverneur qui a assuré qu’il n’y a aucun risque à se faire vacciner.

’’Le message que nous voulons lancer aux populations, c’est que les vaccins sont sans risque, sûrs et sans danger’’, a déclaré William Manel lors du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Le gouverneur et le médecin-chef région Moustapha Diop ont été les premiers à se faire vacciner pour montrer la voie, suivis du maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane et du préfet du département Amadoune Diop.

William Manel a rappelé que la vaccination est ‘’le seul rempart’’ contre la propagation du virus même si la région a enregistré de ‘’très bon résultats’’ en termes de contaminations.

‘’Nous sommes la région la moins affectée en termes de cas certes mais nous avons constaté une recrudescence (depuis le début de la 2e vague)’’, a-t-il expliqué.

Pour réussir cette campagne de vaccination, les autorités ont mis en place un comité régional de suivi et de contrôle.

‘’Il faut de l’équité, de la transparence et de la rigueur dans cette campagne et faire en sorte que la cible prioritaire soit vaccinée et que l’on respecte le schéma établi’’, a souligné le gouverneur.

