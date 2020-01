Kaffrine, 12 jan (APS) – Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a invité les radios communautaires émettant de cette localité du centre du pays à contribuer activement à la vulgarisation de la nouvelle loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie.



‘’Nous demandons aux radios communautaires basées dans la région de Kaffrine à rester attentives à tous les spots déclinées dans toutes les langues pour une bonne vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie’’, a-t-il notamment déclaré en marge d’une rencontre politique du Parti socialiste (PS).



Le chef de l’Etat a promulgué vendredi une nouvelle loi récemment adoptée par l’Assemblée nationale. Laquelle criminalise les actes de viol et de pédophilie considérés jusque-là comme des délits. Désormais les auteurs de tels actes peuvent encourir jusqu’à une réclusion à perpétuité s’ils sont reconnus coupables par la justice.



‘’Nous allons travailler à la vulgarisation de cette loi. Et, sans bourse délier j’engage la radio de la commune de Kaffrine (Kaffrine Fm) à diffuser ces spots à outrance et dans des tranches d’horaire que les kaffrinois écouteront’’, a indiqué Abdoulaye Wilane.



‘’ A l’image des lois révolutionnaires ayant trait au domaine national, au code de la famille, au code consensuel et à la parité, le président Macky Sall dans le cadre de la prise en compte de l’approche genre vient encore d’entrer dans l’histoire’’, a vanté le maire de Kaffrine.



‘’L’histoire retiendra que pour la première fois un président de la République a promulgué une loi aussi révolutionnaire en présence de tout ce qui a comme leader se battant pour l’émancipation et l’épanouissement de la femme au Sénégal’’, a fait valoir M. Wilane.



Pour l’édile de la commune de Kaffrine, ‘’le chef de l’Etat a prouvé qu’il a à cœur le souci de préserver notre jeunesse et l’enfant sénégalais’’.



MNF/AKS