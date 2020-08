Kaolack, 17 août (APS) – Un atelier sur l’élaboration de la loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire s’est tenu lundi dans la ville de Kaolack (centre), afin de recueillir les avis et observations des acteurs locaux.

‘’Nous sommes à Kaolack (…) dans le cadre de l’élaboration de la loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire, pour échanger avec les acteurs et recueillir leur avis et observations’’, a expliqué Cheikh Ndiaye, le secrétaire général du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.

Le ministère juge nécessaire de ‘’réglementer le secteur’’, ce qui justifie l’élaboration de cette loi d’orientation, a précisé M. Ndiaye.

Il est ‘’nécessaire de venir rencontrer les acteurs, qui vivent les réalités du secteur de l’économie sociale et solidaire, pour avoir une loi complète, une loi qui aura une application effective’’, a-t-il souligné.

Selon Cheikh Ndiaye, des ‘’mesures d’accompagnement’’ sont prévues pour l’application de la future loi d’orientation, et les acteurs ‘’pourront bénéficier d’avantages fiscaux notamment’’.