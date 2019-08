Kaolack, 29 août (APS) - Des mesures ont été prises, notamment sur le plan sécuritaire, pour une bonne organisation de la 43e Assemblée générale de l’Union du clergé sénégalais (UCS), prévue du 16 au 20 septembre à Kaolack (centre), assure le gouverneur Alioune Badara Mbengue.



Un comité régional de développement (CRD) tenu mercredi à ce sujet a abordé "les questions relatives à la bonne préparation et à la réussite de la 43e Assemblée générale de l’Union du clergé sénégalais. Un accent particulier sera ainsi mis sur la sécurité du lieu devant abriter l’évènement, ses alentours, ainsi que tous les lieux qui vont recevoir des fidèles", a-t-il indiqué.

Il a assuré que les volets santé et hygiène ne seraient pas en reste avec la mise en place attendue d’un poste médical avancé doté de personnel et de médicaments en quantité suffisante.

Le gouverneur a également évoqué les dispositions prises pour garantir un approvisionnement correct en eau durant l’évènement grâce au concours des services en charge de l’hydraulique et de la Sénégalaise des eaux (SDE).

Le chef de l’exécutif régional de Kaolack a en outre insisté sur l’engagement de la mairie à accompagner l’organisation de l’évènement à travers une dotation en vivres.

"Nous sommes satisfaits de l’accompagnement que le gouverneur et les différents services de la région apportent à notre organisation. Je suis optimiste quant à la réalisation de tous les engagements pris lors de ce CRD", a réagi Raphaël Ndiaye, responsable de l’UCS à Kaolack.

La manifestation constitue un "grand rendez-vous annuel" du clergé sénégalais et rassemble plus de 200 prêtres venus de tout le Sénégal en plus d’autres provenant des pays limitrophes, dont la Gambie, la Guinée Bissau et la Mauritanie.

L’édition 2019 de cet évènement religieux porte sur le thème : "L’engagement de la jeunesse dans la vie ecclésiale et socio-politique : quelle pastorale d’accompagnement ?"

AFD/BK