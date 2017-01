Kaolack, 10 jan (APS) - Le Rassemblement des amis du mouton du Saloum (RAMS), en partenariat avec tous les acteurs de l’élevage des trois départements de la région de Kaolack a initié une semaine de l’élevage destinée à trouver des solutions et développer davantage le secteur dans la région naturelle du Saloum, a constaté l’APS, mardi.







L’activité qui se déroule depuis vendredi dernier dans les locaux d’AGROPOV Kaolack est une occasion pour le public de découvrir les "diverses richesses de l’élevage dans toutes ses facettes" a indiqué, le président du RAMS, Mamadou Gaye.



Ainsi, jusqu’à jeudi prochain, seront exposés des moutons de races "Ladoum" et soudanaise, des chèvres, des pigeons, des canards, des chevaux, des bergeries, des poulets, etc. a-t-il souligné.



Cette semaine de l’élevage permet aussi de rassembler, de communier et d’échanger avec les éleveurs des trois départements (Kaolack, Guinguinéo, Nioro) de la région et de trouver des solutions et développer l’élevage dans la région naturelle du Saloum a estimé M. Gaye.



Selon lui, "l’élevage est en train de se redresser à Kaolack grâce au dévouement des éleveurs de la région". Mamadou Gaye a en outre expliqué que l’ambition du RAMS, "c’est de développer l’élevage, de sorte que la population de la région de Kaolack ne dépendra plus des moutons maures au moment des fêtes de Tabaski".



M. Gaye qui a salué les efforts entrepris par le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye dans le secteur a déploré la persistance des vols de bétail, de la cherté de l’alimentation et du manque de suivi médical.