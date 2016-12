Kaolack, 23 déc (APS) - La région médicale de Kaolack bénéficie d’un financement direct de 140 millions de francs CFA, octroyé par l’USAID, a indiqué, vendredi, son médecin-chef de région, le docteur Doudou Sène.



‘’Ce financement direct, d’un montant de 140 millions de francs CFA sera réparti entre les différents districts sanitaires et la région médicale de Kaolack‘’, a-t-il précisé lors d’une réunion du Comité régional de développement (CRD) axée sur le Programme santé USAID 2016-2021.



La réunion a été présidée par l’adjoint au gouverneur de Kaolack en charge des affaires administratives, Abdoul Aziz Diagne, en présence des acteurs de santé de la région de Kaolack.



Il a expliqué que ‘’le financement direct est un mécanisme de financement dont la région médicale de Kaolack vient de bénéficier dans la deuxième phase du programme de l’USAID prévue de 2016 à 2021’’.



Il a indiqué que pour la mise en œuvre de ce financement direct, la région médicale sera accompagnée par l’Institut Abt Associates dans l’objectif d’améliorer les différents indicateurs de santé, particulièrement ceux de la santé maternelle et néonatale.



‘’La région médicale s’est engagée à améliorer sensiblement les indicateurs du processus de la santé maternelle, à savoir d’abord le taux d’accouchement assisté, d’améliorer la gestion administrative et financière de la région médicale de Kaolack’’, a-t-il ajouté.