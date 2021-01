Kolda, 19 jan (APS) - Des élus locaux et acteurs territoriaux de la commune de Kolda (Sud) ont bouclé ce mardi, une session de renforcement des capacités sur la gestion et la maintenance des ouvrages réalisés dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles), a constaté l’APS.

"Cette formation de deux jours initiée par la mairie en partenariat avec Promovilles vise à renforcer les capacités des élus et acteurs territoriaux sur la maintenance des ouvrages réalisés dans la commune par Promovilles", a déclaré en marge de la cérémonie de clôture, Bouraima Diao, secrétaire général du Conseil municipal de Kolda.

"Il y a eu dans la première phase du Promovilles, la réalisation de 8 kms de routes bitumés, et l’éclairage publique, les canalisations, en passant par la construction de 6 salles de classes au lycée Alpha Molo et la réhabilitation de la case de foyer des femmes entre autres", a confié M. Diao.

De même, a-t-il ajouté, promovilles accompagne la commune de Kolda dans l’aménagement des entrées et sorties de la gare routière de Kolda, la berge du fleuve Casamance, la station de Kolda, devenue un dépotoir d’ordures ménagères.

MG/ASB/OID