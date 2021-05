Tambacounda, 11 mai (APS) - L’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) organisera au lendemain de la fête de Korité des opérations de désencombrement et de nettoiement des principales artères de la commune de Tambacounda (est), a annoncé, mardi, le coordinateur de son pôle oriental (Tambacounda - Kédougou), Moussa Ba.

"Nous comptons mobiliser des moyens matériels et humains conséquents pour enlever les tas d’ordures ménagères et les autres formes de déchets qui vont joncher la voie publique et le marché central de Tambacounda’’, a-t-il dit dans un entretien avec la presse.

Moussa Ba a rappelé que l’UCG a l’habitude d’accompagner les populations avant, pendant et après les grandes fêtes religieuses au Sénégal à travers des opérations de nettoiement de ce genre.

"Nous travaillons après chaque fête à l’éradication des dépôts d’ordures afin de redonner à la ville son image propre et salubre", a-t-il souligné.



Pour cette année, dit-il, l’UCG compte recruter du personnel pour nettoyer les artères de Tambacounda et de Kédougou (sud-est).

Ces opérations de nettoiement seront menées en suivant des artères qui sont des réceptacles de beaucoup de déchets dans la commune.

Abordant le problème des dépotoirs d’ordures, le coordinateur du pôle oriental indique que l’UCG travaille avec des dépôts relais installés à Tambacounda par le système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets (Sinvad).

"Ensuite, à notre niveau, nous faisons de la mécanisation avant d’amener les ordures au dépôt final", a-t-il expliqué

En vue de rendre les villes de Tambacounda et Kédougou propres, le pôle oriental de l’UCG envisage de procéder à un recrutement afin de répondre à l’appel du chef de l’Etat, Macky Sall, sur l’employabilité des jeunes.

Moussa Ba a insisté sur l’engagement de l’UCG à ne ménager aucun effort pour "perpétuer ces opérations de désencombrement, de nettoiement et d’aménagement des espaces publics, avec un suivi constant."