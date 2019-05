Fatick, 19 mai (APS) - L’académie de Fatick a récompensé ses meilleurs élèves des séries scientifiques à l’issue de la 8ème édition du concours régional de Miss mathématiques, miss sciences et des olympiades de mathématiques.



Au total, 15 élèves dont 12 filles ont été admis à l’issue du concours de miss mathématiques et miss sciences. Ces lauréats proviennent de 10 établissements secondaires de l’académie de Fatick.



Trois élèves issus de trois lycées ont été récompensés dans le cadre des olympiades de mathématiques.



Organisée au Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE), la cérémonie de remise de récompenses aux lauréats s’est déroulée en présence de plusieurs autorités académiques de la région dont l’Inspecteur d’académie, Mamadou Niang.



Rose Angèle Faye était la marraine de cette 8e édition.



L’IA de Fatick veut, à travers ce concours, faire la promotion des filières scientifiques et encourager les filles particulièrement à choisir ces filières.



Dans la région, le taux de fréquentation des filières scientifiques par les élèves du moyen est de 24,88%, selon l’IA.