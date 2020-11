Dakar, 7 nov (APS) - Le Prix du meilleur Conseiller scientifique de gouvernement en Afrique (Africa evidence leadership award) a été décerné récemment au mathématicien et informaticien sénégalais Pr Madiagne Diallo par l’Académie africaine des sciences (AAS) et l’Institut africain des politiques de développement basé au Kenya.



Décernée chaque année, cette distinction récompense les chercheurs qui conseillent les gouvernements à la prise de décision en mettant en avant la science, l’innovation et les données factuelles.



Mathématicien et informaticien de formation, Pr Madiagne Diallo est titulaire d’un Postdoctorat ‘’en Business Development in Telecom’’ de l’ Ecole Nationale Supérieure des Télécoms (Télécom Paris), d’un Postdoctorat en Stratégie et Planification des Transports du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, France), selon son CV consulté par l’APS.



Il est également titulaire d’un Doctorat en Informatique de Décision, appliquée à la Tarification et Régulation des Services et Réseaux de Télécom (Université de Versailles, France), d’un Master of Science en Optimisation et Statistiques (Université Kaiserslautern, Allemagne), d’un Bachelor en Mathématique (Université Fédérale de Juiz de Fora, Brésil).



Directeur de l’Animation Scientifique du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, Madiagne Diallo a été Secrétaire général adjoint et ancien Directeur de la Planification et des études au sein de même institution.



Il a aussi été ancien Consul général du Sénégal à Sao Paulo, Brésil, ancien ministre Conseiller en charge de la Coopération Sud-Sud sous Abdoulaye Wade, mais aussi ancien Assesseur technique au Conseil de Développement Economique et Social à la Présidence de la République Fédérative du Brésil, selon toujours son CV.

M. Diallo a eu à coordonner plusieurs études sur, entre autres, ’’l’évaluation des procédures du Code des Marchés publics’’, ’’quelles stratégies de promotion du secteur de la pêche ?’’, ‘’carte sanitaire du Sénégal : défis, enjeux et perspectives’’, ‘’quels dispositifs pour l’effectivité des droits de l’enfant au Sénégal ?’’, ‘’la problématique du financement de la décentralisation dans le cadre de l’Acte III’’.



Parmi ces études, on peut citer aussi : ’’promouvoir une activité touristique, solidaire et durable à fort potentiel de valeur ajoutée’’, ’’l’efficacité des instruments de promotion de la bonne gouvernance et la rationalisation des ressources publiques’’, ‘’le système de protection sociale et la lutte contre la pauvreté’’.



Créée en 1985 sous l’impulsion de l’entomologiste kényan Thomas Risley Odhiambo, l’Académie africaine des sciences (AAS), vise à ’’transformer des vies sur le continent africain grâce à la science’’.

OID