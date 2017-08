Dakar, 21 août (APS) - L’Agence nationale de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a servi des mises en demeure aux trois opérateurs de téléphonie mobile du Sénégal pour "dysfonctionnement dans la qualité du service", annonce un communiqué transmis à l’APS.



"Suite à la mise en place d’un protocole de mesure de la qualité de service des réseaux mobiles, nous avons procédé à l’évaluation sur le terrain de la qualité des appels voix fournies à l’usager à travers vos réseaux mobiles et il ressort de ce rapport un dysfonctionnement dans la qualité du service’’, explique l’ARTP dans le document.

Selon elle, "SENTEL GSM n’a pas atteint ses objectifs fixés par le régulateur dans le département de Pikine".

Le régulateur ajoute que "les objectifs ne sont pas atteints par SONATEL dans les départements de Rufisque et de Pikine et Expresso dans ceux de Dakar et de Pikine.

"Sur la base de ces constats, nous vous mettons en demeure d’apporter toutes les diligences nécessaires pour corriger ces dysfonctionnements dans un délai de 30 jours’’, martèlent les autorités de l’ARTP dans le communiqué.

"Si de tels dysfonctionnements persistent au-delà du délai imparti, l’ARTP se verra dans l’obligation d’en tirer toutes les conséquences conformément à la réglementation en vigueur", avertit le régulateur.