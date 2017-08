Dakar, 16 août (APS) - L’Agence sénégalaise des professionnels des ressources humaines (ASPRH), en partenariat avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), a procédé mercredi à Dakar au lancement du projet de plan de formation inter-entreprises, a constaté l’APS.

"Le projet de formation entre dans le cadre de l’atteinte des objectifs attendus du Plan Sénégal Emergent (PSE) en son axe 2, +développement du capital humain+ et plus particulièrement du renforcement de capacités des personnels des entreprises et organisations professionnelles’’, a affirmé le directeur général du 3FPT, Dame Diop, lors d’une conférence de presse.

M. Diop a expliqué que "le 3FPT a pour mission principale de financer les actions de formation initiale ainsi que les actions de formation continue des personnels d’entreprises".

Le 3FPT qui remplace l’ex FONDEF "accompagne aussi des demandeurs d’emploi et des porteurs de projets d’insertion et des établissements de formation professionnelle (...), a-t-il ajouté.

Pour sa part, Alpha Dia, le secrétaire général de l’ASPRH a estimé que "le projet de formation est un projet +Win Win+ et que le plan de formation est ouvert à toute entreprise désireuse qu’elle soit formelle ou informelle".

"Le but de la formation est de proposer, d’alimenter des services non lucratifs aux entreprises et que les trois quarts de la formation soit prises en charge par le 3FPT", a-t-il renseigné.

M. Dia a fait savoir que "l’ASPRH et le 3FPT vont les 18 et 19 août organiser des journées qui vont servir d’échanges sur les pratiques de la conception et la gestion des plans de formation des travailleurs de leurs entreprises".