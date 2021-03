Dakar, 8 mars (APS) - L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM) fait part de son ‘’indignation’’ après ‘’le pillage et les actes de vandalisme’’ perpétrés samedi dernier à la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara.

"Ces actes inqualifiables ont été menés par une horde d’individus (…) qui se sont livrés à un pillage en règle des locaux de la Sous-Préfecture et de la résidence du Sous-Préfet, en son absence, défonçant portes et fenêtres. Ils ont emporté tout ce qu’il y avait de matériel et documents de travail, des biens personnel et familial’’, a fustigé l’AIMM dans un communiqué transmis à l’APS.

‘’Cette forfaiture sans précédent interpelle au plus haut point, l’AIMM, qui sert de relais entre l’Administration du Sénégal et les populations du terroir de Médina-Mary, localité située dans l’arrondissement de Saré Coly Sallé’’, ajoute la même source.

L’Association ‘’dénonce ces actes de brigandage et de banditisme caractérisé, qui n’ont rien à voir avec une manifestation d’ordre politique, que rien ne peut justifier’’’.

L’AIMM lance un appel ‘’au calme et à la sérénité’’ dans le département de Vélingara et rappelle que ‘’la violence a toujours été contreproductive, particulièrement dans ce département ouvert à trois Etats indépendants : La Gambie (nord), la Guinée-Bissau (sud) et la Guinée (sud-est)’’.

OID/ASB