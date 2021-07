Dakar, 16 juil (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a salué vendredi le ’’bilan positif’’ de la mise en œuvre du Projet de Services d’informations climatiques pour accroître la résilience et la productivité au Sénégal (USAID/CINSERE).

’’A la cérémonie de clôture du projet ce vendredi 16 juillet, un bilan positif a été exposé’’, a indiqué l’ANACIM dans un communiqué transmis à l’APS.

Le projet a été déroulé au Sénégal par l’ANACIM avec l’appui de l’USAID de 2016 à 2021.

Il avait pour objectif ’’d’accroître l’accès aux services d’informations météorologique et climatique (SIC) et leur utilisation afin de générer une meilleure prise de décision face à la variabilité et au changement climatique’’.

Selon l’ANACIM, ’’plus d’un million d’agriculteurs et de pêcheurs (33% femmes) ont grâce à ce projet accès aux services d’informations météorologiques pour guider leurs prises de décision’’.

L’agence ajoute que ’’plus de 500.000 agriculteurs et pêcheurs ont été formés sur l’utilisation des services d’informations météorologiques’’ tandis que ’’32 groupes de travail pluridisciplinaire locaux ont été créés pour traduire les informations climatiques en conseils agro-climatiques’’.

Le communiqué signale que dans le cadre de ce travail, ’’l’ANACIM a produit plus d’un million de messages SMS et environ 350 000 appels vocaux, sous forme d’alertes à l’endroit des bénéficiaires’’.

Le document note que ’’fort de cette expérience réussie’’, l’USAID ’’a décidé d’apporter son soutien à la météorologie nationale, en dotant l’ANACIM d’un supercalculateur’’.

L’objectif est de ’’concevoir et mettre en œuvre des produits répondant aux nouveaux besoins exprimés par les usagers’’, ce qui permettra à l’ANACIM de ’’produire des informations climatiques localisées’’.

Selon le communiqué, la cérémonie a vu la participation des représentants du ministre de l’Elevage et des Productions Animales, du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, du Gouverneur de Fatick, du représentant du Gouverneur de Dakar, du Préfet de Koungheul, des représentants des communautés bénéficiaires et des partenaires del’ANACIM dans le projet.