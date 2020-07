Dakar, 22 juil (APS) – L’Agence nationale de la statistique et de la démographie a fait état d’une amélioration des termes de l’échange en mai à la faveur de la bonne tenue des prix des métaux communs et ouvrages, des peaux, cuirs, et des matières textiles.

Au mois de mai 2020, les termes de l’échange sont ressortis à 1,10. Cette situation résulte de la bonne tenue des prix des produits des sections ’’métaux communs et ouvrages’’ (1,84), ’’peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières’’ (1,58) et ’’matières textiles et ouvrages’’ (1,20), rapporte la structure.

Dans sa note dévolution des prix du commerce extérieur, l’ANSD relève cependant un amoindrissement de la compétitivité des produits exportés en mai par la détérioration des termes de l’échange des produits des sections ’’produits du règne végétal ’’ (0,97), des ’’papiers et applications’’ (0,97) et des ’’produits des industries alimentaires’’ (0,94).

Au cours du mois de mai, l’ANSD a relevé une baisse de 2,3 % des prix des produits à l’exportation et un repli de 0, 6 de ceux des produits à l’importation.

