Dakar, 16 mars (APS) – Le secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) a salué l’approbation unanime des mesures prises par le chef de l’Etat pour contrer la propagation du coronavirus.



Dans une déclaration parvenue lundi à l’APS, le SEN de l’APR s’est notamment félicité de ‘’l’unanimité autour des mesures salutaires du chef de l’Etat pour la santé des populations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus’’.



Macky Sall a présidé samedi un conseil présidentiel d’urgence sanctionné par des décisions portant entre autres sur l’interdiction des manifestations publiques, la fermeture provisoire des écoles et universités, le renforcement des contrôles aux frontières.



"La qualité et la profondeur des mesures prises, en complément du dispositif de prévention, du plan de riposte et de prise en charge, rassurent quant à sa détermination, à freiner la propagation du virus, à renforcer la protection des populations ainsi que celle des personnels de santé et à guérir les malades", soutient le parti présidentiel.



L’APS magnifie le formidable accueil que le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes a accordé à ces mesures, atteste de son adhésion à la volonté du Président Sall de construire un consensus patriotique majeur, à la hauteur du péril qui menace la nation.



"Le Président de la République administre encore une fois, les preuves à son peuple et au monde entier qu’il est un leader qui sait prendre des décisions salutaires au moment opportun. Il donne ainsi, une leçon de courage, de sagesse et de responsabilité", rapporte la même source.



