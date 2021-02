Dakar, 17 fév (APS) – La réception cet après-midi, à l’Aéroport international Blaise Diagne, des premières doses de vaccin marque une nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le gouvernement sénégalais a débloqué 2,2 milliards de francs CFA pour l’acquisition de 200.000 doses de vaccin contre le Covid-19 auprès du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm.



Les premières doses de vaccin en provenance de la Chine convoyées par l’airbus A330 Neo d’Air Sénégal arrivent ce mercredi et seront réceptionnées par le président de la République, selon le quotidien Le Soleil.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a déjà réceptionné un lot d’équipements composé de 1117 réfrigérateurs pour la conservation des vaccins contre la Covid-19.

Ces appareils, réceptionnés sont homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et permettent de conserver les vaccins entre 2° et 8° degrés.

En dehors de l’acquisition du vaccin chinois, le Sénégal a adhéré à l’initiative ’’Covax’’ visant à faciliter l’accès aux vaccins à des pays a revenu faible ou intermédiaire.



Covax est l’un des trois piliers de l’accélérateur d’accès aux outils Covid-19 (ACT), lancé par l’OMS, la Commission européenne et la France. Il est coordonné par Gavi, l’Alliance du Vaccin, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l’OMS.



Le chef de l’Etat a invité, le mercredi 10 février, en Conseil des ministres, à redoubler de vigilance face à la propagation de la Covid-19 et demandé ‘’la mobilisation sociale, nécessaire au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard’’.



Ce mercredi, les autorités ont rapporté 295 nouveaux cas de Covid-19 et 09 décès.

Depuis mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 31.771 cas dont 26.095 guéris, 769 décédés et 4.906 patients sous traitement dans les structures dédiées ou à domicile.



