Dakar, 11 déc (APS) – L’édition 2020 du ’’Prix Unesco Roi Hamad Bin Isa Al-Khalifa pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans l’éducation’’ met l’accent sur le rôle de l’intelligence artificielle pour ’’assurer la continuité pédagogique et un apprentissage de qualité, notamment pour les plus vulnérables’’.

La directrice générale de l’Unesco invite les Etats membres à soumettre des candidatures pour cette édition 2020, dont le thème est : ’’L’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer la continuité et la qualité de l’apprentissage’’.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères indique que les candidatures sélectionnées via la Commission nationale devront être soumises au plus tard le 18 décembre 2020.

Le ’’Prix Unesco Roi Hamad Bin Isa Al-Khalifa pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans l’éducation’’ a été créé en 2015 avec le soutien financier du Royaume de Bahreïn.

Son objectif est de ’’distinguer des projets qui utilisent les nouvelles technologies en vue d’améliorer l’apprentissage, l’enseignement et les performances éducatives’’.

