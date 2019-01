Dakar, 31 déc (APS) – L’éducation et la formation continuent de rester au cœur des priorités du gouvernement, a assuré lundi le chef de l’Etat dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel An.

"L’éducation et la formation continuent de rester au cœur de nos priorités. Chaque enfant de ce pays, quelles que soient ses origines sociales, doit avoir la chance d’aller à l’école, d’être utile à lui-même, à sa communauté et à la nation", a notamment dit Macky Sall.

Grâce aux actions de l’Etat, les investissements dans l’éducation ont évolué de 310 milliards en 2011 à 477 milliards pour le budget 2019, a-t-il salué, faisant état de l’élargissement et de la mise à niveau de la carte scolaire par la construction et la réhabilitation de plus de 10 000 salles de classe, 340 écoles élémentaires, 203 Collèges, 36 lycées, 185 daaras et 20 blocs scientifiques et technologiques, entre autres infrastructures.

Selon lui, "le projet Zéro abri provisoire se poursuit, afin que tous nos enfants étudient dans des conditions dignes".

Le chef de l’Etat a relevé que ces dernières années, "plus de 800 000 enfants ont pu rejoindre les chemins du savoir". Il a aussi ajouté que grâce "nos progrès dans la scolarisation et le maintien des filles à l’école, nous avons atteint la parité filles-garçons du préscolaire au baccalauréat".

Le président de la République qui s’est réjoui "de cette avancée majeure de notre système éducatif" s’est dit "très attaché à l’égalité des chances filles-garçons".

Macky Sall a rendu hommage à tous les enseignants de notre pays.

"Puisque l’enseignant est le premier intrant pédagogique, j’ai institué le Grand Prix du chef de l’Etat pour l’Enseignant afin que la nation honore chaque année nos meilleurs enseignants", a-t-il dit.

Le chef de l’Etat est revenu sur les efforts consentis dans l’enseignement supérieur, "avec des avancées sociales significatives".

Il a cité la résolution du dossier de la retraite des enseignants et la livraison de résidences à Dakar,Bambey et Ziguinchor, le doublement de la capacité d’hébergement des étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop, la revalorisation du taux mensuel des bourses d’étudiants et la baisse du prix de la restauration dans les universités publiques.

Macky Sall a également cité le démarrage d’un nouveau projet de constructions d’hébergements, de restaurants, de centres médicaux et de terrains de sport pour Thiès, Bambey, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Kaffrine.

Selon lui, "la carte de l’Enseignement supérieur, longtemps limitée à cinq régions, couvre désormais douze de nos quatorze régions".

Le chef de l’Etat a noté qu’au-delà des importants investissements dans le système éducatif, "il nous faut davantage promouvoir l’apprentissage aux métiers par une formation professionnelle et technique qui prépare mieux à l’emploi et à l’auto emploi".

Selon lui, c’est l’objet du Projet Formation-Ecole-Entreprise -PF2E- dont il a lancé la phase pilote en mars dernier, pour un financement de 5 milliards destiné à 25 000 jeunes.

C’est dans le même esprit, dit-il, que la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER) "soutient des porteurs de projets ne pouvant pas accéder au crédit bancaire".

Le chef de l’Etat a assuré que "par souci d’équité territoriale" la DER "déploie ses activités dans toutes les régions et a déjà financé plus de 53 000 bénéficiaires".

Macky Sall promet le développement de l’auto-emploi qui est un "terreau fertile" de l’économie sociale et solidaire, dont les résultats viendront renforcer, pour les femmes et la jeunesse, "nos importants acquis en matière d’inclusion sociale par l’économique".

Il a souligné que depuis 2012, l’administration publique et "notre vaillant secteur privé" ont su créer, en net, c’est-à-dire créations moins destructions d’emplois, plus de 491 000 emplois, hors secteur agricole et hors secteur informel.

Macky Sall s’est dit convaincu que pour "maintenir cette dynamique de transformation en Afrique, nous devons opérer un changement de paradigme pour l’avènement d’un secteur privé fort, porté par une Vision et soutenu par un Leadership politique".

"Je reste plus que jamais persuadé que c’est la condition d’une émergence solide et durable de l’Afrique et de son intégration réussie dans le concert mondial, au bénéfice exclusif de nos populations", a-t-il dit.