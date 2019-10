Fatick, 4 oct (APS) - L’inspection d’académie (IA) de Fatick est en déficit de professeurs dans les matières dites fondamentales comme la philosophie et l’éducation physique et sportive (EPS), a appris l’APS.



"Nous avons un déficit de quatre professeurs et quatorze professeurs pour l’éducation physique et sportive (EPS) pour 30 lycées à l’échelle de l’académie", a indiqué l’inspecteur d’académie Mamadou Niang.

"Cela peut paraître minime mais c’est énorme", a-t-il ajouté, précisant que ce déficit en professeurs concerne en particulier ces deux disciplines dites fondamentales, à savoir la philosophie et l’éducation physique et sportive.

Dans les autres disciplines, il n’y a pas de difficultés majeures, a souligné l’IA. "Nous demandons à ce qu’on pourvoie tous les lycées de l’académie de Fatick en personnel enseignant à suffisance", a-t-il lancé à l’endroit des autorités centrales.

"Mais en attendant de combler ce déficit, nous allons user du redéploiement de personnel, c’est une disposition réglementaire que nous pouvons utiliser, faire jouer les compléments horaires et les heures supplémentaires", a expliqué l’inspecteur d’académie.