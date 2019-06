"Les accidents de la circulation sont récurrents. Il faut revoir le système de délivrance des permis de conduire, en particulier dans le secteur du transport en commun", a dit l’imam Tall dans son sermon prononcé en langue nationale wolof, à l’occasion de la fête de la Korité, commémorant la fin du jeûne musulman.

"On ne doit pas donner un titre de transport à un enfant qui, après, va conduire avec un excès de vitesse pouvant conduire à sa perte et celle des passagers de son véhicule", a-t-il insisté, en présence du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Ba.

Il rappelle que les accidents de la circulation devenus récurrents "ont causé beaucoup de pertes en vies humaines’’, alors qu’ils sont la plupart du temps provoqués par "le manque de prudence des conducteurs".

"La voiture, c’est une bombe, on ne doit pas la confier à un enfant, ou à n’importe qui mais à une personne lucide", a indiqué l’imam Tall.

Selon le marabout, "la plupart des accidents de la circulation sont causés par le non-respect du code de la route, la précipitation ou l’excès de vitesse des conducteurs", ou encore la prise de produits prohibés au volant comme l’alcool et la drogue.

Il a regretté les "dégâts personnels" et les pertes en vies humaines résultant de ces accidents, avant de préconiser l’application de la loi islamique contre les criminels, face à la recrudescence de la criminalité et de violence au Sénégal.

Sur le dialogue national initié par le président Macky Sall, le guide religieux a estimé que les forces vives de la nation doivent s’asseoir autour d’une table pour discuter des questions allant dans le sens de la bonne marche du pays.

"Le Sénégal est un et indivisible. Même si on n’est pas d’accord sur le procédé, on doit pouvoir y assister et donner son point de vue. C’est au niveau de la discussion que jaillira la lumière", a-t-il dit, faisant notamment référence aux enseignements du prophète Mohammed (PSL).

