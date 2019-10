De l’envoyé spécial de l’APS Ousmane Ibrahima Dia Paris, 3 oct (APS) – L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) est une infrastructure majeure dans la promotion de la destination Sénégal en tant que porte d’entrée et de sortie du territoire, a indiqué son directeur général, Xavier Mary.



"L’AIBD peut contribuer à la destination du Sénégal. L’aéroport est une porte d’entrée et une porte de sortie. La première impression d’un client quand il arrive dans un pays c’est l’aéroport", a-t-il déclaré à l’APS, en marge du Salon du tourisme de Paris Top Résa qui se tient jusqu’à vendredi.



"Nous voulons montrer à nos clients (...) que le Sénégal dispose d’un aéroport de qualité, neuf, et qui est prêt à accueillir des passagers (….)", a ajouté Xavier Mary.

Il a ajouté : "Il faut que le Sénégal s’ouvre au monde (de plus en plus) et nous sommes la porte qui va s’ouvrir à nos futurs clients".

Xavier Mary a insisté sur le fait que l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), ouvert en décembre 2017 répond aux normes standards internationaux.

"Nous sommes en mesure de recevoir tout type d’avion. Et nous nous apprêtons à accueillir un évènement important", avec la mise en place du hub de Air Sénégal, a-t-il renseigné.



La compagnie Air Sénégal compte lancer à partir du 27 octobre son hub de Dakar, qui lui permettra d’interconnecter Paris, Barcelone, Marseille à plusieurs capitales ouest-africaines.



Pour le directeur général de l’AIBD, "c’est un grand rendez-vous avec une vague d’arrivées et une vague de départs (…), il est donc d’attaquer la période de correspondances et en tant qu’aéroport, nous mettons en place toutes les infrastructures nécessaires pour que les passagers passent d’un avion à un autre dans les meilleures conditions pour réussir leurs correspondances".



"La sécurité dans le transport aérien c’est prioritaire, c’est primordial. La sûreté aussi est très importante. Il faut faire en sorte qu’il n’y ait personne qui soit en mesure de commettre un acte illicite à bord d’un avion", a-t-il déclaré.



"Il y a aussi la qualité de service parce que nous avons des passagers qui sont clients et nous voulons que nos clients soient biens servis. L’Aéroport a obtenu sa certification Iso 9001 de manière brillante d’ailleurs. Nous nous intéressons beaucoup et de près à la qualité de service offert à nos passagers", a souligné Xavier Mary.



Selon lui, il y a deux éléments importants pour devenir un hub.



"Il faut un aéroport qui soit capable de le faire et une compagnie aérienne. L’aéroport est ouvert en 2017, il fonctionne bien. La compagnie Air Sénégal s’est développée (...), a pris son envol. Il est temps pour elle de passer à la phase de correspondances et de générer des (connections) entre les longs courriers qui viennent d’Europe et des USA et toute la sous-région en Afrique de l’ouest (…)", a-t-il insisté.



OID/BK