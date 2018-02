Dakar, 25 fev (APS) - L’Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de janvier 2018 s’est replié de 0,1%, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).





‘’Cette évolution résulte principalement de la diminution des prix des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées+ et des services de +transport+’’, indique l’agence dans un document consulté par l’APS, relevant qu’en variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4%.



