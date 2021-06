Dakar, 10 juin (APS) – L’Organisation mondiale de la santé, par le biais de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP), lance ce jeudi la Stratégie d’éradication de la maladie à l’horizon 2026, a-t-on appris de source officielle.



’’L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) lancera aujourd’hui, lors d’un événement en ligne, la Stratégie d’éradication de la poliomyélite 2022-2026 dont l’objectif est de surmonter les derniers obstacles à l’éradication de la poliomyélite, et notamment les revers causés par la COVID-19’’, indique l’OMS dans un communiqué rendu public le même jour.



Cette stratégie quinquennale qui sera lancée, en ligne, en début d’après-midi, va insister sur la nécessité de relancer de ’’toute urgence’’ les efforts d’éradication en proposant un ensemble complet d’actions qui permettront à l’IMEP de débarrasser le monde de la poliomyélite, apprend-on par la même source.



Elle souligne que la poliomyélite demeurait encore une urgence de santé publique de portée internationale en dépit du fait que les cas d’infection avaient chuté de 99, 9 % à partir de l’année 1988.



Les obstacles persistants qui empêchent de vacciner tous les enfants contre la poliomyélite, conjugués à la pandémie, sont responsables de l’augmentation du nombre de cas, fait noter l’Organisation mondiale de la santé qui rappelle que 1.226 nouveaux cas de poliomyélite, toutes formes confondues, avaient été enregistrés en 2020, contre 138 deux ans avant.



En 2020, l’IMEP a interrompu pendant quatre mois les campagnes en porte-à-porte afin de protéger les communautés contre la propagation du Covid-19 et a mobilisé jusqu’à 30 000 membres de son personnel et plus de 100 millions de dollars des États-Unis de ressources destinées à la lutte contre la poliomyélite afin de soutenir la riposte à la pandémie dans près de 50 pays, assure l’OMS.



L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite est un partenariat public et privé conduit par les gouvernements nationaux avec des partenaires.



