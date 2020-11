Dakar, 9 nov (APS) – L’ONG Action humaine pour le développement intégré au Sénégal (AHDIS), a salué, lundi, les performances réalisées par le gouvernement du Sénégal après huit mois de riposte au nouveau coronavirus.



Dans un communiqué, cette ONG sénégalaise souligne que le gouvernement, les populations et les partenaires techniques et financiers (PTF) avaient su faire preuve de résistance, en dépit des pertes en vies humaines enregistrées’’.



Après 8 mois de riposte, le Sénégal affiche des résultats très encourageants qui lui valent d’être cité en exemple devant des Etats censés être mieux outillés face à cette pandémie, selon l’ONG.



Lundi, 3 nouvelles contaminations ont été déclarées par le ministère de la Santé et de l’Action alors que les patients encore sous traitement sont au nombre de 35.



Depuis l’apparition de la maladie dans le pays, 15.711 cas positifs ont été officiellement déclarés. 326 décès ont été comptabilisés tandis que 15.349 ont recouvré la santé, selon le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale.



’’Sans vouloir crier victoire tout de suite, vu que le virus est toujours parmi nous, nous tenons à féliciter et encourager tous les acteurs gouvernementaux, le personnel soignant, les communautés et les PTF qui participent à cette lutte’’, a indiqué l’ONG AHDIS.



Elle ajoute que le Sénégal devait également une fière chandelle à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



’’En effet, sur la base de nos propres constats et des informations recueillies auprès de sources concordantes, l’OMS a pleinement joué sa partition, en appuyant le Gouvernement dans la gestion de la riposte à la COVID-19’’, rappelle-t-on.



Le texte affirme que grâce à l’expertise de cette organisation, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a su élaborer un plan de préparation et de réponse à cette pandémie.





