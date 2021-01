Dakar, 19 jan (APS) – L’Unicef invite les gouvernements à maintenir le fonctionnement des établissements scolaires dans les meilleures conditions en prenant toutes les mesures nécessaires pour rendre les salles de classe aussi sûres que possible.



Dans un communiqué, l’Agence onusienne signale que ‘’le nombre d’enfants touchés par les fermetures des écoles en raison de la pandémie de Covid-19 et le nombre de pays qui ont décrété la fermeture des établissements scolaires ont augmenté de plus de 50% depuis le début de l’année 2021’’.



Une situation qui a mis à ’’rude épreuve les progrès d’apprentissage et le bien-être encore à ce jour de plus de 258 millions d’élèves dans 30 pays’’, note l’Unicef.

Dans un contexte de recrudescence de l’épidémie dans un grand nombre de pays à travers le monde, Henrietta Fore, Directrice générale de l’Unicef, exhorte ainsi les gouvernements à ‘’maintenir le fonctionnement des établissements scolaires dans les meilleures conditions possibles’’.



Elle a souligné que ‘’l’hypothèse infondée selon laquelle les fermetures d’écoles pourraient ralentir la propagation de la maladie persiste, malgré des données probantes de plus en plus nombreuses qui confirment que les écoles ne sont pas des foyers de transmission majeurs’’.



’’Nous assistons ainsi à une tendance alarmante suivant laquelle de nombreux gouvernements ferment à nouveau les écoles comme premier recours plutôt que comme dernier recours’’, a indiqué la Directrice générale de l’Unicef, dans une récente déclaration.



Dans le communiqué, Silvia Danailov, Représentante de l’Unicef au Sénégal, se félicite de la réponse apportée par le gouvernement, soutenue par l’Unicef et de nombreux partenaires, ’’laquelle a permis d’assurer une rentrée scolaire en présentiel dans l’ensemble des établissements scolaires en novembre dernier et de maintenir depuis leur fonctionnement continu’’.



’’D’énormes investissements ont été mobilisés depuis près d’un an, y compris avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, pour mettre à niveau les infrastructures et équipements scolaires, implanter un protocole sanitaire adapté, et faire respecter les mesures barrières’’, a t-elle fait part.



’’L’Unicef salue la décision des autorités scolaires de maintenir les écoles ouvertes et appelle à ne pas relâcher les efforts afin de préserver le maintien des apprentissages au niveau des établissements dans les meilleures conditions possibles, pour les enfants comme pour les enseignants’’, a-t-elle dit.



Dans le communiqué, l’Unicef estime que ’’la vaccination des enseignants constitue également une étape cruciale vers un retour à la normale’’.



La directrice générale de l’Unicef, Henrietta Fore, a demandé que ’’les enseignants reçoivent en priorité le vaccin contre la Covid-19, une fois que les professionnels de santé et les populations à risque auront été vaccinés’’.

’’Cela contribuera à protéger les enseignants contre le virus, leur permettra d’enseigner en personne et, au bout du compte, maintiendra les écoles ouvertes’’, a-t-elle dit.