Dakar, 30 déc (APS) – L’Université du futur africain (UFA) porte désormais le nom d’Abdoulaye Wade, a annoncé le président de la République mercredi en conseil des ministres, a appris l’APS de source gouvernementale.

Le chef de l’Etat a informé le gouvernement avoir signé des décrets portant dénomination des infrastructures publiques dont l’UFA, qui va porter le nom d’Abdoulaye Wade, selon le communiqué du Conseil des ministres.

L’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique a pour parrain Pierre Ndiaye, du nom du secrétaire général du ministère de l’Economie, décédé récemment.



Le parrain de cette école supérieure ’’a fortement contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, avec une compétence remarquable et un engagement républicain modèle’’, a dit le chef de l’Etat.



Le daara moderne public de Taïba Niassène porte désormais le nom de Seyda Mariama Ibrahima Niasse, la fille d’El Hadj Ibrahima Niasse, décédée récemment.



Seyda Mariama Ibrahima Niasse ’’une éducatrice exceptionnelle, qui a participé, de façon exemplaire, au développement et au rayonnement du système éducatif national à travers ses établissements scolaires réputés par la qualité de leurs enseignements et encadrement’’, a témoigné Macky Sall.



OID/ESF