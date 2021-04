Dakar, 15 avr (APS) - L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a décidé de financer la formation professionnelle de quelques 2 500 jeunes dans le cadre d’un projet éducatif dénommé Passerelles, a annoncé l’ambassade américaine à Dakar.

Dans un communiqué transmis à l’APS, la représentation diplomatique rappelle que depuis 2018, Passerelles "propose des options de formation alternative aux enfants et aux jeunes des régions de Casamance et de Kédougou, en s’appuyant sur les services de FHI 360, un partenaire d’exécution de l’USAID, pour mettre en œuvre ses activités dans ce domaine’’.

Le texte signale qu’au cours de ce mois d’avril, FHI 360 procédera à la signature d’un protocole d’accord avec Save the Children et le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) mis en place par le gouvernement du Sénégal dans le but de permettre à des jeunes âgés de 15 à 19 ans du sud du Sénégal de bénéficier d’une formation professionnelle.

Selon le communiqué, ‘’le projet Passerelles propose des filières de formation alternative à des jeunes qui n’ont jamais eu accès à l’éducation dans le système scolaire classique ou qui ont décroché avant d’avoir terminé leurs études’’.

Il indique que pour ’’remédier aux problèmes d’accès à l’éducation et à la déperdition scolaire’’, Passerelles ’’aide les jeunes fréquentant les écoles coraniques, les écoles communautaires ou les classes d’apprentissage accéléré à acquérir des compétences de base en français et en mathématiques, ce qui leur permet de bénéficier d’une éducation de base avant de passer à un système scolaire plus formel’’.

OID/ASB