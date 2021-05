Dakar, 19 mai (APS) – La conférence de presse bimensuelle du gouvernement prévue, jeudi, a été reportée en raison de la réunion du Conseil des ministres programmée le même jour, a appris l’APS auprès des services du ministre, porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement devait tenir sa 6e conférence de presse bimensuelle, jeudi.



Elle a été finalement reportée au vendredi 21 mai à 10h, au 10e étage du Building administratif du président Mamadou Dia, à Dakar



Le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, son collègue chargé de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et le ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, répondront aux questions des journalistes sur le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.

Dans le cadre de sa communication, le gouvernement organise tous les 15 jours une conférence de presse dénommée ‘’Le gouvernement face à la presse’’.

OID