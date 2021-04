Dakar, 30 avr (APS) – LA Fondation Konrad Adenauer (FKA) a, en collaboration avec l’Association sénégalaise de coopération décentralisée (ASECOD), lancé une nouvelle édition de sa bande dessinée pédagogique ’’Afrique citoyenne’’ axée sur l’avenir de la jeunesse, a appris l’APS.

Le thème de cette bande dessinée est : ’’L’avenir des jeunes après la pandémie du Covid-19. Non à l’émigration irrégulière, restons pour réussir’’.



Le but ’’est de transmettre des thématiques actuelles d’une façon simple et pratique, à travers d’images et des dialogues d’action’’, explique la FKA dans un communiqué.

Cette série de bandes dessinées de la fondation politique allemande est imprimée à 20.000 exemplaires et envoyée partout dans le Sénégal.

La nouvelle bande dessinée explique les circonstances et met en exergue ’’les dangers et risques de l’émigration irrégulière avant d’en venir aux alternatives en soulignant toutes les opportunités existantes pour que les jeunes puissent s’insérer dans le monde professionnel’’, écrivent les responsables de la FKA.

Cette production vise à ’’susciter chez les jeunes lecteurs des pistes de réflexion pour mieux façonner leur avenir, pour réussir dans leur pays’’.