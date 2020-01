Dakar, 31 déc (APS) – Le président de la République Macky Sall a réaffirmé mardi soir sa volonté de poursuivre la consolidation des bases productives de l’économie sénégalaise pour "préparer l’avenir".

’’Préparer l’avenir, c’est (aussi) poursuivre la consolidation des bases productives de notre économie", dit Macky Sall dans un discours de nouvel an.

Il a souligné que "la modernisation progressive des secteurs vitaux de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche" contribue à rapprocher le Sénégal de l’objectif d’autosuffisance alimentaire.

Macky Sall note que "malgré une saison des pluies tardive, les niveaux de production sont satisfaisants", soulignant qu’en soutien aux producteurs, le prix plancher du kilogramme d’arachide est maintenu à 210 francs CFA.

Selon lui, "grâce aux efforts de mécanisation, de certification des semences, de subvention des intrants, de diversification des spéculations et de multiplication des fermes rurales, les performances de notre agriculture restent constantes".

Ces performances, assure-t-il, "seront davantage renforcées avec la mise en place de l’Agropole Sud pour soutenir la création de chaînes de valeurs par la transformation locale de produits agricoles dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda".

Le chef de l’Etat souligne que dans le même temps, "la réalisation de projets d’infrastructures sur l’ensemble du territoire national se poursuit, parce qu’elle est indispensable à l’émergence".

Il a relevé qu’en plus des projets achevés en 2019, "plus de trente chantiers sont actuellement en cours, de la dorsale du daandé maayo sur la rive du fleuve Sénégal au nord, au Bus Rapide Transit à Dakar, et aux boucles du Boudié, du Fouladou et des Kalounayes au sud ; en attendant le lancement prochain du grand projet autoroutier Mbour-Fatick-Kaolack".

Parlant du volet ferroviaire, Macky Sall réaffirme qu’en accord avec "la République sœur du Mali, le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé dans des conditions qui assurent sa rentabilité et sa pérennité".

OID/BK/ASB