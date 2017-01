Dakar, 11 jan (APS) – Le 27-ème Sommet France Afrique ouvert ce mercredi à Bamako (Mali) vise "à amplifier la dynamique du Programme pour la croissance et la jeunesse active (AGYP)" , informe un communiqué de presse reçu à l’APS







Pendant trois jours, les quelque 180 participants vont échanger sur des thématiques ayant trait à la jeunesse mais aussi à l’économie, indique la source.

Il est, à terme, prévu de remettre aux chefs d’Etats africains un mémorandum dit "Déclaration Africa 2030" et l’annonce de la plateforme numérique collaborative AGYP.

Il sera également abordé, durant ce Sommet, les premiers résultats de l’AGYP notamment en ce qui concerne "l’éducation et la formation, l’emploi et l’employabilité et l’entreprenariat et le business".

Ce Sommet est organisé après le succès de la première édition du Forum AGYP au MEDEF des 6 et 7 décembre dernier et qui a "insufflé une formidable dynamique en faveur de l’entreprenariat et la jeunesse de France et d’Afrique".