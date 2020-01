Tambacounda, 27 jan (APS) – Au total 3, 6 milliards de francs CFA de recettes ont été réalisés par la direction régionale des douanes sénégalaises du Sud-Est en 2019, soit un bond de 600 millions de francs CFA, a indiqué lundi, son directeur régional, Georges Diémé.



Au total 3, 306 milliards FCFA ont été enregistré pour les recettes budgétaires et 304 441 millions FCFA en recettes contentieuses, a-t-il précisé à l’occasion de célébration de l’édition 2020 de la Journée internationale de la Douane.

‘’ N’eut était l’axe Tambacounda-Kidira ayant réduit de près de 60 % le volume du trafic qui lui a été dédié initialement, les recettes pouvaient être largement dépassées", selon le Colonel Diémé.



Malgré cet état de fait, a poursuivi le directeur régional des douanes du Sud-Est, le Bureau de Kidira (Tambacounda) est resté dans les mêmes ordres de grandeur que l’année 2018.

Le Colonel George Diémé a aussi plaidé pour la réhabilitation de cet axe qui est bénéfique pour l’économie locale, la compétitivité du Port autonome de Dakar et déterminant pour le volet sécuritaire.

Quant au bureau des Douanes de Moussala, dans la région de Kédougou, il a atteint en 2019, la barre de 1 milliard FCFA.



"Depuis sa création, le bureau de Moussala a franchi la barre d’1 milliard et atteint l’étape de 1, 5 milliards", a relevé la direction régionale des douanes du Sud-est.



Il en est de même pour la brigade de Tambacounda, qui pour la première fois depuis l’effondrement du rail a enregistré 100 millions de FCFA.

Au-delà de ces résultats, la direction régionale des douanes de Tambacounda et Kédougou s’est distinguée sur plusieurs aspects grâce au travail des agents de la Douane, a soutenu le Colonel Diémé.



Plus de 3 tonnes de chanvre indien et un lot important de médicaments contrefaitxe Sud-Est ont été saisis sur l’axe Sud-Est en 2019, a rappelé l’officier des douanes.



Dans le cadre de la protection de l’environnement et de la biodiversité, 11, 5 Kg de défenses d’éléphant ont été saisies. Et 32 personnes ont arrêtées et déférées au différents parquets pour les délits douaniers.