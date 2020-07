Dakar, 15 juil (APS) – L’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a de nouveau alerté mercredi sur une éventuelle invasion en Afrique de l’Ouest d’essaims de criquets pèlerins en provenance du Kenya et de l’Ethiopie dans les semaines à venir.



’’De nombreux essaims de criquets pèlerins qui se sont formés au Kenya et en Éthiopie depuis janvier pourraient se déplacer vers l’ouest dans les semaines à venir, menaçant les champs, les pâturages et les moyens d’existence en Afrique de l’Ouest’’, indique l’agence onusienne dans une note rendue publique le même jour.

Le document souligne toutefois que les opérations de surveillance nationales en Afrique de l’Ouest battent leur plein à travers des mesures de lutte éprouvées grâce à l’important effort d’alerte précoce et de réponse rapide coordonné par la FAO.

"Nous avons été témoins de la menace sans précédent que représente le criquet pèlerin pour la sécurité alimentaire et les moyens d’existence en Afrique de l’Est, et nous faisons tout notre possible pour éviter qu’une crise similaire ne se reproduise dans la région du Sahel, qui connaît déjà plusieurs crises en cours", a déclaré Coumba Sow, coordinatrice de la FAO pour la résilience dans la région dans des propos rapportés par la même source.

Le criquet pèlerin est considéré comme le ravageur migrateur le plus destructeur au monde. Un seul essaim couvre un kilomètre carré et contient jusqu’à 80 millions de criquets. Il peut manger la même quantité de nourriture en une journée qu’environ 35 000 personnes. Le nombre de criquets est multiplié par 20 en trois mois à chaque nouvelle génération, rappelle la FAO.

