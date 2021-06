Dakar, 7 juin (APS) – La Fédération sénégalaise de football (FSF) et la compagnie nationale Air Sénégal Sa signent ce lundi un nouveau contrat de partenariat censé insuffler un nouvel élan à leur entente, a appris l’APS de source fédérale.



Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, et le directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, vont signer le nouvel accord de partenariat en présence de quelques joueurs de l’équipe nationale lors d’une cérémonie prévue dans la matinée à l’hôtel Radisson de Diamniadio, a indiqué la FSF dans un communiqué parvenu à l’APS.



‘’Les deux entités, déjà dans une dynamique de collaboration forte, entendent insuffler un nouvel élan à leur entente’’, fait-on savoir de même source.



Le communiqué souligne que la FSF et Air Sénégal Sa, ‘’toutes deux porte-étendards de l’emblème national, conscientes de leur rôle dans la promotion du Sénégal, ont décidé d’unir leurs forces pour s’offrir un cadre de travail optimal et plus efficient qui raffermit leurs liens et aussi, densifie leurs interactions’’.





SD/AKS