De l’envoyé spécial de l’APS, Ousmane Ibrahima Dia



Paris, 3 oct (APS) - La compagnie aérienne Air Sénégal S.A et la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont signé jeudi à Paris une convention de partenariat, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.

Le document a été paraphé par le directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, et le président de la FSF, Augustin Senghor, en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, de l’ambassadeur du Sénégal à Paris, El Hadj Maguet Sèye, d’Ibrahima Wade, coordonnateur du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022 (JOJ 2022) et du sélectionneur national, Aliou Cissé.



La cérémonie s’est tenue en marge du Top Résa, un salon qui réunit chaque année les professionnels du tourisme à Paris.

Le Sélectionneur Cissé a été désigné à l’occasion ambassadeur de la destination Sénégal.