Dakar, 27 juin (APS) – La gestion de la pandémie du nouveau coronavirus est au cœur de la livraison des quotidiens reçus samedi à l’APS.



’’Mouvement d’humeur’’ dans les hôpitaux Dalal Jamm et Diamniadio, signale le quotidien L’As qui affiche à la Une : ‘’Les médecins désertent Les malades de Covid’’’.



’’A la suite des médecins doctorants du Centre de traitement des épidémies du Hangar de Yoff qui ont observé une grève de 48 heures, c’est au tour de leurs collègues de Dalal Jamm et de Diamniadio de se croiser les bras. Ils ont agi ainsi pour protester contre le refus du ministère de la Santé de leur payer des salaires mais aussi de leur délivrer des attestions à la fin de l’épidémie’’, rapporte le journal.



Enquête estime qu’après ‘’avoir capitulé face à la Covid-19, le Sénégal risque de sortir de cette crise avec un système de santé encore plus malade que jamais.



’’Voilà maintenant plus d’un mois, depuis que le Sénégal a +jeté+ les armes dans le combat épique qu’il avait entrepris contre la Covid-19. Aujourd’hui, la gestion de l’épidémie semble se limiter à la situation du jour, où l’on se suffit à une théâtralisation du nombre de morts, de cas graves, de nouveaux testés positifs, de guéris, entre autres données sans grande valeur informationnelle, ni scientifique. Poussant certains à déplorer une capitulation qui ne dit pas son nom’’, dit le journal.



Sur le plan de l’évolution de la pandémie, Source A relève qu’avec 98 morts, 27 cas graves, 121 nouvelles infections... ‘’Ça décime, de jour en jour’’.



’’Décidément, ce n’est pas demain que la vie au Sénégal va commencer à retourner à la normale. Avec le pays qui s’approche de la barre des 100 décès. La preuve, hier, 4 victimes supplémentaires ont été dénombrées, portant, à 98 morts, le nombre total. A cela, s’ajoute l’augmentation du nombre de cas graves. Il s’agit de 27 patients pris en charge dans les services de réanimation. Aussi, les cas positifs ont augmenté hier à 121 nouveaux patients. Donc, à ce jour, 2062 malades sont dans les Centres de traitement’’, souligne la publication.



Tribune livre ‘’les petits secrets de la quarantaine de Macky Sall’’.



’’Le Président a décidé de se mettre en quarantaine pour avoir été en contact avec une personne testée positive au Coronavirus. Même si les tests effectués sont revenus négatifs, le chef de l’État, par mesure de prudence est en "confinement" pour une période de quatorze jours. Comment vit-il une telle situation ?’’, s’interroge le journal.



Une ‘’voix autorisée’’ a confié au quotidien : ‘’Je dois avouer que, contrairement à ce que certaines croient, le Président ne fait que travailler. Il est en contact permanent et quotidien, jusque tard dans la soirée, avec tous ses collaborateurs (….) il pratique aussi son sport (….)’’.



Sud Quotidien ouvre un dossier sur l’interdiction des sachets et gobelets en plastiques et note que les Sénégalais sont entre ‘’entêtement’’ et ‘’l’attente d’alternative’’.



’’Deux mois après l’entrée en vigueur de la loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence des produits plastiques sur l’environnement, l’usage et la vente des sachets plastiques à faible micronnage, de gobelets et assiettes à usage unique sont toujours cours en dépit des sanctions prévues contre tout contrevenant et des engagements des autorités à la faire appliquer. Affirmant avoir du mal à gérer cette transition soudaine, les commerçants sollicitent des préalables, notamment des alternatives, pour l’effectivité de la loi’’, écrit le journal.



Walafadjri met en exergue à sa Une ‘’le meilleur joueur d’Angleterre : Sadio Mané, taille XXL !’’.



Sadio Mané est devenu jeudi le premier footballeur sénégalais à remporter le championnat d’Angleterre, avec son club Liverpool, un sacre obtenu après la victoire (2-1) de Chelsea aux dépens de Manchester City, lors de la 31e journée de la Premier League.



OID