Dakar, 31 oct (APS) - La composition du nouveau gouvernement sera rendue publique dimanche à 16 heures, annonce la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique).





Le chef de l’Etat a mis fin mercredi aux fonctions des ministres et secrétaires d’Etat membres du gouvernement et de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré.

Macky Sall a signé quatre décrets portant limogeage des membres du gouvernement, de Mme Touré, du ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne, et du secrétaire général du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye.