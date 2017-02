Dakar, 6 fév (APS) - Le porte-parole du gouvernement et de l’Alliance pour la République (APR) Seydou Guèye a organisé, ce dimanche, une opération d’assainissement à la polyclinique Elisabeth Diouf, à La Médina, a appris l’APS.

Cette opération entre dans le cadre d’une série d’activités ciblant les infrastructures sanitaires et les lieux de culte de La Médina, selon un communiqué.

La première opération s’est déroulée à la polyclinique Elisabeth Diouf, érigée en 1992 par la Fondation de l’ancienne première dame du même nom.

A la polyclinique Elisabeth Diouf, le porte-parole du gouvernement était en compagnie du Directeur général des impôts et domaines, Cheikh Ahmeth Tidiane Bâ, et de plusieurs dignitaires de La Médina, selon les mêmes sources.

"Nous avons commencé avec le centre Elisabeth Diouf qui est, aujourd’hui, dans sa 25ème année d’exploitation. C’est une façon pour nous de démarrer la célébration du 25ème anniversaire de cette structure et nous comptons en faire de même pour d’autres édifices’’, a expliqué M. Guèye cité dans le communiqué.

‘’Le docteur Pape Abdoulaye Seck (ministre de l’Agriculture), Maimouna Ndoye Seck (ministre du Tourisme et des Transports aériens), le Directeur général des impôts et domaines Cheikh Bâ et moi-même avons décidé de créer autour de ce centre de santé ce qu’on appelle un environnement solidaire (…)’’, a-t-il ajouté.

Il a annoncé que des actions similaires sont prévues au centre Elisabeth Diouf de la commune de Fass Colobane Gueule Tapée.